شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشادات بين أنصار سامح عاشور ورجائى عطية بمقر نقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مشادات كلامية بين عدد من أنصار سامح عاشور ومؤيدى رجائى عطية، المرشحين لمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات التى جرت اليوم الأحد، وذلك بعد زعم كل منهما تقدم مرشحه، فى حين تواصل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات تلقى نتائج عملية الفرز .

يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وكانت النقابة العامة للمحامين أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات .

وأضافت النقابة أن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتحابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، متابعة: "بلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففى النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفى بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة".

وتابعت: "فى نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبنى سويف 11، والمنيا 15، والوادى الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان".

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وأعلنت النيابة الادارية تعليماتها الخاصة بانتخابات نقابة المحامين، حيث أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهى فى تمام الخامسة مساء، ثم يتم غلق الأبواب وفى حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتى تمام الانتهاء من ادلائهم بأصواتهم.

وقالت النيابة فى تعليماتها إن الناخب الذى له حق التصويت وهو المدرج اسمه بكشوف الناخبين (نموذ رقم 1 انتخابات) فقط ويشترط حضوره شخصياً للادلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة بالأضافة الى بطاقة الرقم القومى أوجواز السفر المميكن .

وجاء فى التعليمات أنه سيتم تسليم الناخب عدد 3 بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة على أن يتم وضع كل بطاقة بعد الادلاء بالصوت فى الصندوق الخاص بكل منها , وعلى السيد رئيس اللجنة وأمينها التحقق من ذلك، ويتعين توقيع كل من الناخب وأمين اللجنة بكشوف الناخبين قرين اسم الناخب فى الخانة المخصصة بكل منهما.

وأشارت إلى أنه يحق للناخب اختيار أى 25 مرشحاً من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف والمقسمة الى 8 محاكم استئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة ولا يعد الصوت باطلاً فى تللك الحالة، ويتعين على الناخب عقب الإدلاء بصوته غمز سبابة اليد اليمينى بالحبر الفسفورى المخصص لذلك.

كما أكدت النيابة أنه ستحرر محضرين وكشف للعملية الانتخابية الأول بإجراءات فتح وغلق اللجنة الفرعية (نموذج رقم 2 انتخابات)، والثانى إجراءات فرز ورصد نتيجة صناديق اقتراع اللجنة (نموذج رقم 3 انتخابات)، والكشف بفرز صناديق اقتراع اللجنة الفرعية (نموذج رقم 4 انتخابات) .

كما أكدت النيابة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أنه عقب الانتهاء من اجراءات الفرز يتوجه المستشار رئيس اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة وبرفقته كافة مشتملات العملية الانتخابية حيث يتقدم للسيد المستشار رئيس اللجنة العامة بمحضر اجراءات الفتح والغلق (نموذج رقم 2 انتخابات) ومحضر اجراءات فرز ورصد النتيجة (نموذج رقم 3 انتخابات) مراجعتها وتغذية الحاسب الآلى بالبيانات لتجميع النتيجة بالبرنامج المعد لذلك .