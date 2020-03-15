شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن السعودية تعلن عن 15 حالة جديدة بكورونا.

من جانب آخر أعلنت المملكة العربية السعودية إغلاق المجمعات التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، وضمن الإجراءات التي أقرتها، منعت السعودية تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهى والسماح بخدمات التوصيل، كما أعلنت منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق.

وأمرت أمانة منطقة الرياض ومكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، بإغلاق المجمعات التجارية، وإيقاف جميع الأنشطة، بما فى ذلك المطاعم باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، ومنع الأكل والشرب بالمطاعم العامة والمقاهى، والسماح فقط بخدمة توصيل الطلبات للمنازل.

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كما أمر أمير مكة بإغلاق المجمعات التجارية والمولات ويُستثنى من ذلك السوبر ماركت والصيدليات. من جانبها، حثت وزارة الصحة السعودية كافة المواطنين والمقيمين فى المملكة على وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، فى السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمى بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة وجهت بإغلاق جميع الأسواق الشعبية، وذلك كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من انتشاره، إضافة الى إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية فى المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات بناءً على قرار وزارة الشؤون للبلدية والقروية.