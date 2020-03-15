شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يكلّف بتشكيل فريق عمل حكومى لمواجهة فيروس كورونا برئاسة عمدة موسكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين كلّف بتشكيل فريق عمل يتبع لمجلس الدولة الروسى، لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وورد في قرار الرئيس الروسى تكليف عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، برئاسة فريق العمل المستحدث.
وذكر بيان للرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم أن الرئيس بوتين أمر بـ "تشكيل مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة فى الاتحاد الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد"، وأضاف بيان الكرملين، أنه تقرر أن "يترأس عمدة موسكو سيرجى سوبيانين مجموعة العمل".
وفي وقت سابق، أعلن مركز الاستجابة لفيروس كورونا الجديد في روسيا، اليوم، تسجيل 4 مصابين بمرض "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 63 حالة، وقال المركز: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 4 حالات مصابة بالفيروس الجديد بين مواطنين روس، 3 في منطقة موسكو وواحدة فى منطقة تيومين".
ووفقًا للمركز، فجميع الأشخاص الذي أصيبوا بالعدوى قد زاروا مؤخرًا بلدان تضررت بشدة من انتشار الفيروس الجديد، وهي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا، وقالت السلطات الصحية إنه سيتم وضع كل من كان على اتصال بهم تحت الملاحظة.
ومن إجمالي 63 مريضاً مصاباً بالفيروس، 60 منهم مواطنون روسيون، واثنان صينيان وواحد إيطالى، وقد تعافى كل من الصينيين ومواطن روسي بشكل كامل من الفيروس.
وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذى ظهر لأول مرة فى وسط الصين نهاية العام الماضى، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.
وفي 11 مارس الجارى، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمى أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة، وحتى اليوم الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفى منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
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