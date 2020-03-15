اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، على رأسها: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات هيئة قناة السويس وتعظيم مواردها لصالح الاقتصاد الوطنى باعتبارها من أهم الأصول الاستراتيجية المملوكة للدولة، وذلك من خلال قيام الهيئة بتنمية رأسمالها، وتنويع ومضاعفة إيراداتها، وتقليل التكاليف بحوكمة الأداء.

السيسى يوجه بتعظيم موارد هيئة قناة السويس لصالح الاقتصاد الوطني

الحكومة تنفى فرض حظر التجوال من الثلاثاء المقبل: شائعة وعلينا الحذر

زيادة أجور العاملين بالدولة يوليو المقبل.. 150جنيها حد أدنى

وزير المالية: الموازنة حققت فائضا أوليا بقيمة 38 مليار جنيه فى 8 أشهر

الداخلية تغلق مراكز الدروس الخصوصية فى المحافظات Advertisements

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

رئيس الحكومة: سنضرب بيد من حديد على محتكرى السلع ومن يرفع الأسعار دون مبرر

تعليق الدوري الإماراتى 4 أسابيع لمنع تفشى فيروس كورونا

الأرصاد: غدا طقس دافئ وشبورة على أغلب الأنحاء والصغرى بالعاصمة 14 درجة

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