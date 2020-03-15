"الهجرة": إنهاء إجراءات المصريين العالقين في مطار الأردن وعودتهم للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

ثمنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود السلطات الأردنية، في تسهيل إجراءات المصريين العالقين بمطار الأردن للقاهرة، على خلفية الإجراءات المتبعة هناك لاحتواء فيروس "كورونا المستجد".

وتلقت وزيرة الهجرة، اتصالًا من علي العايد السفير الأردني بالقاهرة، الذي أكد حل أزمة هؤلاء المصريين العالقين، مضيفًا أنهم على وشك الوصول إلى القاهرة.

وأكدت وزيرة الهجرة، أنه كان هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة، لمتابعة موقف هؤلاء المصريين، مشيرة إلى قيام شريف كامل سفير مصر بالأردن بزيارتهم، للاطمئنان على أحوالهم.