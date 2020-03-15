محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
ثمنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود السلطات الأردنية، في تسهيل إجراءات المصريين العالقين بمطار الأردن للقاهرة، على خلفية الإجراءات المتبعة هناك لاحتواء فيروس "كورونا المستجد".
وتلقت وزيرة الهجرة، اتصالًا من علي العايد السفير الأردني بالقاهرة، الذي أكد حل أزمة هؤلاء المصريين العالقين، مضيفًا أنهم على وشك الوصول إلى القاهرة.
وأكدت وزيرة الهجرة، أنه كان هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة، لمتابعة موقف هؤلاء المصريين، مشيرة إلى قيام شريف كامل سفير مصر بالأردن بزيارتهم، للاطمئنان على أحوالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "الهجرة": إنهاء إجراءات المصريين العالقين في مطار الأردن وعودتهم للقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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