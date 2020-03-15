المشرف على انتخابات "المحامين": لم ترد أي نتيجة من النقابات الفرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

التقى المركز الإعلامي لنقابة المحامين، مساء اليوم الأحد، بالمستشار أحمد أبودقة، عضو المجلس الخاص لهيئة النيابة الإدارية، والمشرف على انتخابات نقابة المحامين.

وأكد أنه حتى الآن لم ترد أي نتيجة خاصة بالانتخابات من اللجان الفرعية إلى اللجنة العامة القائمة بالنقابة العامة للمحامين، مضيفًا أن عمليات الفرز لا تزال مستمرة.