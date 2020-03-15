الأعلى للإعلام: التحقيق في ترويج مواقع إلكترونية لشائعة فرض حظر التجوال بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا الاثنين، اجتماعًا برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، للتحقيق في تورط عدد من المواقع الإخبارية في نقل شائعة من مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، تزعم تطبيق حظر التجوال ابتداء من الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة تقرير لجنة الرصد والأداء الإعلامي بخصوص المخالفات، التي ارتكبتها عدد من الوسائل الإعلامية، فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للإصابة بفيروس "كورونا المستجد".

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وعقدت اللجنة اجتماعًا لها أمس ورفعت توصية للمجلس بحجب موقعين إلكترونيين وهما "الجمهورية اليوم" و"هنا عدن" فضلًا عن إنذار 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر شائعات تتعلق بالإصابة بفيروس "كورونا المستجد".

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