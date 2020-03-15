وزير التعليم يوجّه بإجراء مسابقة للاختيار معلم في التدريس الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد مسابقة للمعلمين على مستوى المديريات التعليمية ثم على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل معلم في التدريس الإلكتروني على أن يمنح الفائزين جوائز قيمة.

ووجه الوزير، في خطاب أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية، بإعداد دليل تعلم للطالب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصري EKB، التي تساهم في دعم التعلم وتعميق الفهم.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، خطة الوزارة في استخدام محتوى بنك المعرفة المصري EKB في التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة، وتوجيه المعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة، للتواصل مع طلابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد وذلك بالاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.