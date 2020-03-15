"الصحة": محسن طه رئيسًا لإدارة الطب العلاجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف الدكتور محسن طه للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي لمدة 3 أشهر. حمل القرار رقم 149 لسنة 2020 وسبق أن عمل "طه" وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة مطروح، ومديرًا عامًا للإدارة العامة للمستشفيات وقطاع الرعاية العلاجية بالوزارة.

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