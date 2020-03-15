"الزراعة" تكشف حقيقة هجوم أسراب الجراد على محافظة مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، ما تداولته بعد المواقع الإلكترونية، من أخبار حول انتشار الجراد في محافظة مطروح.
وقال الدكتور عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إنه تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكة شرق محافظة مطروح، للتحقق من صحة الأخبار المتداولة، حول وجود وحدات جراد صحراوي في منطقة فوكة.
وأضاف ياسين أنه بالمعاينة تبين عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوي في المنطقة المذكورة، وعقب إجراء عملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة، وسؤال المواطنين القاطنين في تلك المنطقة، الذين أفادوا بعدم مشاهدتهم لأي أسراب جراد.
وأوضح ياسين أن هناك متابعة دائمة لإدارات مكافحة الجراد على كافة الحدود، بالتعامل الفوري مع أي أسراب من الجراد، لمنع دخولها الأراضي المصرية.
وتهيب وزارة الزراعة بكافة وسائل الاعلام تحرى الدقة فيما ينشر من اخبار بشأن الوزارة وقطاعتها المختلفة منعا لانتشار الشائعات وأثارت البلبلة.
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