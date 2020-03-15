وزيرا الري والهجرة يبحثان مشاركة المصريين بالخارج في نقل التكنولوجيات المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، السفيرة نبيلة مكرم زيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان.

واستعرض عبدالعاطي، خطة الدولة لترشيد الاستخدامات المائية وخطة التوعية بقضايا المياه على الصعيدين المحلي والدولي، وتم بحث آليات مشاركة المصريين بالخارج في نقل التكنولوجيات والتقنيات الحديثة المتعلقة بالمشروعات المائية.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى مجهودات الجاليات المصرية في زيادة الوعي العام بالخارج بالتحديات المائية المصرية، وتوضيح الموقف المصري بملف سد النهضة، حيث من المزمع أن تنظم الجالية المصرية في الولايات المتحدة، وقفة أمام البيت الأبيض والبنك الدولي، دعمًا لمصر في مفوضات سد النهضة.