​تضم إنترنت مجانيًا.. وزير النقل يشهد استلام 4 أتوبيسات جديدة "VIP PLUS" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، استلام شركة الاتحاد العربي للنقل البري "سوبرجيت"، 4 أتوبيسات جديدة ذات ثلاثة محاور فاخرة VIP PLUS ضمن التعاقد الخاص بتوريد عدد 10 أتوبيسات جديدة بتكلفة 50 مليون جنيه؛ ليصبح أسطول الشركة الحالي 214 أتوبيسًا، تصل خلال هذا العام إلى 220 بعد وصول 6 متبقية من التعاقد.

كما شهد الوزير بدء تصنيع 20 أتوبيسًا تعمل بالغاز، تعاقدت عليها شركة السوبرجيت مع شركة أبوقسطور وهي شركة مصرية وطنية تعمل في صناعة الأتوبيسات "MAN" بتوكيل من مصانع "MAN بألمانيا" للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى ضمن التعاقدات المخطط إبرامها لشراء أتوبيسات للعمل داخل العاصمة الإدارية، في إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية؛ لتوفير وسائل نقل جماعي منظم على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية؛ لتسهيل تنقل المواطنين داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير النقل أن الـ10 أتوبيسات الجديدة، التي تم التعاقد عليها لتدعيم أسطول الشركة، تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل "إنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB – مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة- شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى".