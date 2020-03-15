ضبط 140 طن مواد غذائية وأسماك مجهولة المصدر خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 814 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة لحيازته كمية قدرها 14 طن أسماك مجمدة "ماكريل" معبأة داخل عبوات مدون عليها أنها مستوردة من إحدى الدول الأجنبية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

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كما ضُبط مدير مسئول عن مخزن لتجارة العطارة "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية لحيازته كمية قدرها 128،080 طن سلع غذائية "لبن بودرة، جوز هند، عين جمل، عرق سوس، كاجو، مشمش مجفف، كاكاو، سمسم" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وضُبط المدير المسئول عن محطة "لتموين السيارات" بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة لقيامه بإدارة وتشغيل المحطة بدون ترخيص، وتجميعه 11800 لتر مواد بترولية قام بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء، وقُدرت بقيمة مالية 80075 جنيهًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.