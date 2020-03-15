"تعليق العمل بالنقض ومجلس الدولة أسبوعين وخريطة الطرق المتضررة من الأمطار".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات التعدي على أحد الأشخاص "من ذوي الاحتياجات الخاصة "

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-بسم فئران.. شاب ينتحر لرفض أسرة حبيبته الزواج منها في السلام

أقدم شاب بمدينة السلام، على الانتحار بسم الفئران بسبب رفض أسرة حبيبته الزواج منها.

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-ذبحاه وسط المارة.. عامل العبور فقد حياته بسبب "لوح زجاج"

أقدم صاحب محل زجاج ونجله، على قتل عامل اصطدم بلوح زجاجي بمحل المتهمين، حيث انهالا عليه ضربًا بقطع من الزجاج أمام المارة، حتى فارق الحياة.

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-فيديو - بـ"سكوتر ولنشات".. "الداخلية" تساعد متضرري الأمطار بالصف

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزراة الداخلية، فيديو يبرز جهود الوزارة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، خلال تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين من خلال قوافل مصحوبة بوحدات إنقاذ من قوات الحماية المدنية وقوات التدخل السريع وسيارات النجدة لإغاثة ومساعدة المضارين والعالقين ببعض المنازل بقريتي الديسمى والعطيات بنطاق مركز الصف وانتشالهم منها، والعمل على تلافي وإصلاح تلك التلفيات بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية.

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-العيون الساهرة تعيد طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أهليتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إعادة طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أهليتهم.

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-تحت الترميم.. خريطة الطرق الرئيسية المتضررة من أمطار "منخفض التنين"

ضربت مصر موجة من الطقس السيئ على مدار 3 أيام مصحوبة بأمطار غزيرة تسببت في هبوط أرضي على 7 طرق منها في القاهرة وأخرى ببني سويف والمنوفية والسويس، وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للمرور في بيانات رسمية.

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-لحظة مداهمة الداخلية للمراكز التعليمية بسبب كورونا على مستوى الجمهورية

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود أجهزة الوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في توجيه حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر في هذا الشأن.

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-ضبط شركة زورت مستندات شحنة للتهرب من 8.5 مليون جنيه رسوم جمركية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تهرب إحدى شركات الاستيراد والتصدير من سداد رسوم جمركية بلغت قيمتها قرابة 8.5 مليون جنيه.

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-استمرار العمل دون تزاحم.. 4 إجراءات لـ"استئناف القاهرة" للحد من كورونا

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح، تأجيل القضايا المنظورة أمام دوائرها إداريًا، على أن تُحدد جلسات أخرى مناسبة؛ تجنبًا لتزاحم المتقاضين والحد من تفشي فيروس "كورونا".

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-النيابة الإدارية: "العمل بنصف الأعضاء لمنع تفشي كورونا"

قررت هيئة النيابة الإدارية، تنظيم العمل داخل الإدارات والمكاتب الفنية والفروع التابعة لها، بتواجد نصف قوة الأعضاء والإداريين، لمدة أسبوعين بداية من اليوم الإثنين حتى 16 مارس المقبل؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا".

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-"العدل": تأجيل الدعاوى أمام المحاكم أسبوعين.. واستمرار العمل إداريًا

أعلنت وزارة العدل، تأجيل جميع الدعاوى أمام المحاكم لمدة أسبوعين دون حضور أطرافها مع استمرار العمل إداريًا؛ حرصًا منها على صحة وسلامة المواطنين، والحد من تفشي فيروس "كورونا".

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-مجلس الدولة يعلق العمل بجميع محاكم المجلس لمدة أسبوعين لمنع انتشار كورونا

قررت إدارة مجلس الدولة، تعليق العمل بجميع محاكم مجلس الدولة لمدة أسبوعين، نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

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-تعليق العمل في محكمة النقض لمدة أسبوعين

قرر المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تعليق جلسات محكمة النقض المدنية والجنائية لمدة أسبوعين.

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