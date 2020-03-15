أخبار مصر | التعليم: الامتحانات في موعدها وفقا للخريطة الزمنية

وكانت قد عممت التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي خطابا عاجلا لجميع مديري المديريات، طالبت من خلاله من المدارس تكوين مجموعات بين الطلاب من خلال تطبيقات التواصل المتعددة علي أن يكون المعلمين ومدير المدرسة متواجد علي هذه المجموعة.

وأكدت الوزارة في الخطاب الذي حصلت "الخليج 365" علي نسخة منه، أن الوزارة سوف تعقد مسابقة لافضل معلم قام بعملية التواصل الالكتروني علي أن تكون المسابقة علي مستوي المديريات وتحديد جوائز مالية للفائز.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إننا نتابع تطورات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية على مستوى العالم، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت منذ اللحظة الأولى وجود 3 مراحل لمواجهة انتشار الفيروس المستجد، الأولى احترازية، لبحث الإجراءات الوقائية المختلفة، والثانية في حال ما إذا بدأت تظهر حالات وهي المرحلة الحالية، والثالثة وهو ما ندعو الله ألا تمر به مصر، وهو الوصول لتفشي الوباء.

وأوضح أن الحكومة تتحرك وفق هذا الدليل، موضحًا أن قرار إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، هو إجراء وقائي واحترازي لمنع والحد من الاختلاط في هذه المنشآت المهمة جدًا، موضحًا أن التوجيه لأي أنشطة تعليمية، مشيرا إلى أن التوجيه يضم أي أماكن يحدث فيها أنشطة تعليمية.

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وأضاف أنه سيتم إيقاف وتعليق الأنشطة في مراكز الشباب، مثل التدريب والألعاب البدنية وحمامات السباحة، للحد من الاختلاط.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، موضحا أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.