أخبار مصر | اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تهدد بوقف الفرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تهدد بوقف الفرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هددت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين، بالامتناع عن ممارسة دورها في فرز النتيجة، وذلك بعد اقتحام مقرها من قبل بعض مؤيدي سامح عاشور وقال رئيس اللجنة: ما حدث اليوم أضر بصورة المحامين في نظري.

وكان تنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وكانت أعلنت أمس السبت، أن النيابة الإدارية قد تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مؤكدةً أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.

وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت تعليماتها الخاصة بانتخابات نقابة المحامين، حيث أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي فى تمام الخامسة مساءًا، ثم يتم غلق الأبواب وفى حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتي تمام الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.

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وقالت النيابة في تعليماتها، إن الناخب الذي له حق التصويت وهو المدرج اسمه بكشوف الناخبين ( نموذ رقم 1 انتخابات ) فقط ويشترط حضوره شخصيًا للادلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة بالأضافة الى بطاقة الرقم القومي أوجواز السفر المميكن.

وجاء في التعليمات أنه سيتم تسليم الناخب عدد 3 بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة على أن يتم وضع كل بطاقة بعد الادلاء بالصوت فى الصندوق الخاص بكل منها ، وعلى السيد رئيس اللجنة وأمينها التحقق من ذلك، ويتعين توقيع كل من الناخب وأمين اللجنة بكشوف الناخبين قرين أسم الناخب في الخانة المخصصة بكل منهما.

وأشارت إلى أنه يحق للناخب اختيار أي 25 مرشحًا من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف والمقسمة الى 8 محاكم استئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة ولا يعد الصوت باطلًا فى تللك الحالة، يتعين على الناخب عقب الادلاء بصوته غمز سبابة اليد اليميني بالحبر الفسفورى المخصص لذلك.

كما أكدت النيابة أنه ستحرر محضران وكشف للعملية الانتخابية الأول باجراءات فتح وغلق اللجنة الفرعية ( نموذج رقم 2 انتخابات )، والثاني اجراءات فرز ورصد نتيجة صناديق اقتراع اللجنة ( نموذج رقم 3 انتخابات )، والكشف بفرز صناديق اقتراع اللجنة الفرعية ( نموذج رقم 4 انتخابات ).

كما أكدت النيابة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أنه عقب الانتهاء من اجراءات الفرز يتوجه المستشار رئيس اللجنة الفرعية الى رئيس اللجنة العامة وبرفقته كافة مشتملات العملية الانتخابية حيث يتقدم للسيد المستشار رئيس اللجنة العامة بمحضر اجراءات الفتح والغلق ( نموذج رقم 2 انتخابات ) ومحضر اجراءات فرز ورصد النتيجة (نموذج رقم 3 انتخابات ) مراجعتها وتغذية الحاسب الالي بالبيانات لتجميع النتيجة بالبرنامج المعد لذلك.

وتابعت: "يتم وضع باقي مشتملات العملية الانتخابية التالية: كشوف الناخبيين ( نموذج رقم 1 انتخابات )، ومحضر اجراءات فتح وغلق اللجنة الفرعية ( نموذج رقم 2انتخابات )، والبطاقات المستخدمة الصحيحة، والبطاقات المستخدمة الباطلة.