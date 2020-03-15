أخبار مصر | رئيس حزب "المصريين": كل مُحتكر للسلع خائن ويستحق الحبس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب "المصريين": كل مُحتكر للسلع خائن ويستحق الحبس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمواجهة محتكري السلع جاءت في وقتها، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات ستُسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار بشكل كبير في مرحلة شديدة الحساسية تعصف بمصر والعالم بعد انتشار فيروس كوفدي 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، أن محتكري السلع ليس لديهم أي ضمير وليسوا يحبون وطنهم وكل همهم هو جمع أكبر قدر ممكن من الأموال دون النظر لمصلحة المواطن البسيط ومحدودي الدخل، لافتًا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تسمح باحتكار أي سلع تحت أي ظرف لأن الرئيس السيسي نصير الغلابة.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن محتكري السلع لن يفلتوا من قبضة الدولة الحديدية التي تُلاحقهم في كل مكان وفي كل محافظة وقرية، لافتًا إلى أن كلمة رئيس الوزراء التي قال فيها: «تعاملوا معهم بمنتهى الشدة.. لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات» كانت بمثابة رسالة قوية لكل من يفكر في احتكار أي سلعة تحت أي مسمى.

وأشار إلى أن تكليفات رئيس الوزراء لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات، تدل على أن الدولة لا تقول تصريحات براقة لكنها تعمل على أرض الواقع من خلال أجهزتها المختلفة.

واعتبر رئيس الحزب، كل محتكر للسلع بالخائن للوطن والمصريين معًا، مطالبًا بالتعامل معه بكل حسم وحزم وبلا أي تهاون كونه يُعد سارقًا للحقوق ويستحق الحبس.

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وطمأن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بشأن السلع التموينية قائلا إن مخزون السلع الأساسية متوفر ويكفي لما يقرب من 5 أشهر ولا داعي للذعر.

وتابع متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"حالة الهلع عند المواطنين دفعتهم للتخزين وكأننا مقبلون على مجاعة ولكن الوضع لم يصل لهذا الحد".

وتابع سعد:" الحمدلله لدينا مخزون إستراتيجى للقمح يصل لـ أربعة شهور والزيت يصل لـ 5 شهور، مردفا:"الحمدلله الوضع آمن".

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه كل التجار الذين يعملون على احتكار السلع.

