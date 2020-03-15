أخبار مصر | حملة لغلق الصالات الرياضية ودور المناسبات بحي النزهة لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة لغلق الصالات الرياضية ودور المناسبات بحي النزهة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، إن الإدارة التنفيذية للحي وبالتعاون مع الجهات الأمنية، ستقوم بشن حملة لغلق جميع الصالات والمراكز الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغلق جميع أماكن التجمعات، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وكشف "عقل" في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أن الحملة ستبدا من يوم غدا الاثنين، وستشمل صالات الجيم والمراكز الرياضية ودور المناسبات.

وأكد "رئيس حي النزهة" أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمنع التجمعات كإجراء وقائي واحترازي لمنع الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي ذات الإطار، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لحين إشعار آخر.

ودعا وزير الأوقاف إلى قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، وكذلك الحال ومن باب أولى في إقامة الأفراح بقصر الدعوة فيها على الأسرتين ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر، لأن الحفاظ على الأرواح مقدم على كل هذه المظاهر، ودرء المفسدة مقدم على كل ذلك، وإنطلاقا من فهمنا لفقه النوازل والتخفف من جميع التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن.

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وأضاف وزير الأوقاف: وعليه فإن الوزارة ستعلق من الأحد ١٥ مارس العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها وتعتذر للحاجزين وتوجه بسرعة رد أية مبالغ يكون قد دفعها أي منهم، كما تنبه على جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وتهيب بجميع المواطنين الشرفاء التعاون معها في ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية، مع التأكيد على أنه لا منع على الإطلاق للصلاة على الجنازة في المسجد.

وأوضح وزير الأوقاف أنه في إطار الدعوة بالحال قبل الدعوة بالمقال، وعملًا من وزارة الأوقاف على الوفاء بواجبها الديني والوطني في الحفاظ على الأرواح، وانطلاقًا من مسئوليتها الدينية والوطنية، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة في وقت الخطبة .

وفي سياق آخر، قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم) تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وكإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات السيد رئيس الوزراء بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركز تعليمي ( سنتر ) بالعاصمة، مؤكدا أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لغلق جميع المراكز التعليمية والرياضية.

