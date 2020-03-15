أخبار مصر | "رشدان": محاولات خبيثة لإخراج الإخوان من السجون بحجة "كورونا"

طالب المهندس يوسف رشدان أمين مساعد الشباب بالقاهرة بحزب مستقبل وطن، الحكومة بعدم الاستجابة لمؤامرات أهل الشر الذين يحاولون استغلال أزمة فيروس كورونا لممارسة ضغوط لإخراج الإخوان الإرهابيين من السجون .

وأكد أن رشدان، أن هدف هذه المؤمرات الخبيثة هو تحريض الرأى العام للإضرار بالأمن القومي المصرى لافتا إلى أن خروج الإرهابيين من السجون سيكون أشد خطراً من فيروس كورونا لانهم سيعيدون الفوضى إلى البلاد التى استطاعت بفضل تكاتف الشعب مع القيادة السياسية أن تنهض من جديد بعد أن دمروها ونشروا الفتنة بين أبناءها.

وطالب رشدان، الشعب المصرى بمواصلة مساندة القيادة السياسية لتفويت الفرصة على أهل الشر الذين يخططون للوقيعة بين المصريين بتمويل و دعم خارجى لا يريد الخير لمصر مطالبا بعدم التعاطف مع هؤلاء المجرمين .

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وطالب رشدان، الجهات الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وشدد على ثقته فى قدرة القيادة السياسية على تخطى أزمة فيروس كورونا مشيدًا بالإجراءات التى نفذتها الحكومة بتكليف من الرئيس السيسى لمنع انتشار الفيروس بين المصريين.

وكان مصدر أمني قد نفى صحة ما زعمته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن أنباء حول إصابة عدد من السجناء الجنائيين بفيروس "كورونا" ببعض السجون، مؤكدًا أن تلك المزاعم عارية تمامًا عن الصحة.

