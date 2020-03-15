أخبار مصر | البرلمان يستعين بالقوات المسلحة لتطهير قاعات المجلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يستعين بالقوات المسلحة لتطهير قاعات المجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وجه بالاستعانة بالقوات المسلحة لتطهير المجلس سواء القاعة الرئيسة التي تشهد انعقاد الجلسات أو اللجان النوعية، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضح "فوزي"، أن المجلس كان سباق في اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية منذ اللحظات الأولي لظهور الفيروس حرصا علي الصحة العامة، بدءًا من تعميم استخدام مطهر الأيدي والتنظيف المتواصل لكافة أروقة المجلس والقاعة الرئيسية وصولا لإعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لاثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.

وأشار أمين عام مجلس النواب، إلي الندوة التثقيفية التي نظمتها الأمانة العامة بحضور أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى القصر العينى الدكتورة أماني أبو زيد، لتوجيه العاملين والموظفين لاتباع الإرشادات الطبية السليمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية للمجلس.

جاء ذلك إطار حرص المؤسسة التشريعية علي الصحة العامة وعدم نشر الشائعات حول فيروس كورونا، بثت الأذاعة الداخلية لمجلس النواب، اليوم، بيانا للأمانة العامة للبرلمان حذرت فيه من الملاحقة القانونية (التأديبية والجنائية) لمن يساهم من الموظفين في نشر أي معلومات خاطئة أو أكاذيب حول فيروس كورونا داخل الأمانة.

وجاء بالرسالة التي تم بثها اليوم، الآتي: "السادة العاملين.. تحذير هام، في شأن التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذها الامانة العامة للمجلس حيال مكافحة فيروس كورونا الجديد، يرجي العلم، فأن من يساهم في نشر أي شائعات أو أخبار مغلوطة أو اكاذيب داخل الأمانة يعرض نفسه للمساءلة القانونية التأديبية والجنائية".

