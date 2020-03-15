أخبار مصر | غلق الصالات الرياضية بحي الزيتون بسبب كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق الصالات الرياضية بحي الزيتون بسبب كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، حملة لغلق الصالات الرياضية "الجيم"، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمنع التجمعات كإجراء واحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.



وقال اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، إن الحملة جاءت بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بغلق كافة الصالات والمراكز الرياضية، والسايبرات.



وأضاف "بهجت" أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع إحدى الصالات للألعاب الرياضية، بشارع سنان بالزيتون، لأنه مخالف، وللمحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم.



ولمنع تجمع الطلبة للحد من انتشار فيروس كورونا، قام رئيس حي الزيتون بغلق وتشميع، إحدى السايبرات بشارع دار السعادة، وتم تحريز الأجهزة وشاشات الكمبيوتر، ووضعها في المخازن المخصصة للحي.



وفي ذات الإطار، قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم) تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وكإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة.



وأضاف محافظ القاهرة، أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركز تعليمي (سنتر) بالعاصمة، مؤكدا أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.

Advertisements



وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لغلق جميع المراكز التعليمية والرياضية.



وفي سياق آخر، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن إجمالي الإصابات 109 وهو رقم ما زال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لا بد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.



وتابع في موتمر صحفي، أن 25٪؜ من الشعب المصري بمدارس وجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية بالتالي غلق اي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لأن هدفنا الحد من الاختلاط.



وأوضح أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض.



وتابع سبق وأعلن خطة تشمل 3 مراحل الإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات، والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.



ونوه بأن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال الـ10 أيام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لا تزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم.

