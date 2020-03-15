أخبار مصر | نواب عن قرار تعليق الدراسة: السيسي حريص على سلامة المصريين.. ولا نثق في وزارة الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب عن قرار تعليق الدراسة: السيسي حريص على سلامة المصريين.. ولا نثق في وزارة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتوجيهه بتوفير ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا، مؤكدين أن القرار جاء في الوقت المناسب والذي يوضح حرص الرئيس السيسي، الحفاظ على صحة المواطنين، واعطاء الفرصة لتطهير المدارس والجامعات.

• الوقت المناسب

أشادت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدة أنه قرار حكيم جاء في الوقت المناسب، والجميع كان ينتظره.

وقالت "شاكر" في تصريح إلى بوابة "الخليج 365": "كنا ننتظر من الوزراء المعنيين إتخاذ هذا القرار، عقب بيان وزارة الصحة بوجود حالات إيجابية في مصر، ولكن للأسف لم يصدر هذا القرار من الوزراء المعنيين"، مؤكدة أن الرئيس السيسي تدخل في الوقت المناسب، لأنه دائما وابدا يأتي بقرارات حكيمة منقذه للمواطنين، مضيفة: "كنا نتمنى أن يكون مستوى الوزراء المعنيين مواكب لمستوى الرئيس السيسي".

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن القرار يعطي فرصة لتعقيم المدارس والجامعات، ومراجعة الكشوفات الطبية للطلاب كإجراء وقائي وتفادي الإصابة بهذا الفيروس الذي أصاب العالم.

وناشدت "شاكر" الرئيس السيسي بأن يتبنى ملف مواجهة فيروس كورونا، من خلال تشكيل لجان من العلماء والمتخصصين في هذا المجال بالتعاون مع وزارة الصحة، ولا يترك الوزارة تعمل بمفردها حتى لا تكون الطرف الوحيد مع هذا الفيروس، بالإضافة إلى عدم ترك المبالغ المالية التي حددتها الدولة للتعامل مع الفيروس حتى لا يتم اهدارها، مضيفة: لا أثق في وزارة الصحة".

واقترحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإنشاء هيئة خاصة بالاوبئة تابعة لرئاسة الجمهورية للتعامل مع الفيرس بشكل صحيح وصرف الأموال في أماكنها الصحيحة حتى لا تهدر.

• "الحضانات"

من جانبه قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرار الرئيس بتعليق الدراسة، يعد إجراء احترازي ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا انه يؤكد علي اهتمام الرئيس بالحرص علي حياة الطلاب من نقل العدوي.

وأضاف في تصريح خاص إلى "بوابة الخليج 365" أنه لابد من تنفيذ هذا القرار على جميع التجمعات التي يوجد فيها الطلاب والأطفال، بما في ذلك الحضانات والسناتر التعليمية، مطالبًا أولياء الأمور بالتعاون مع القرارات التي تتخذها الحكومة ومساعدتها بمنع أبنائهم من الذهاب إلي السناتر التعليمية حرصًا علي حياتهم.

• "إيجابي"

كما أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، بهذا القرار، خاصةً وأنه يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا الخطير، والتي يستوجب معاونة من جميع الجهات للمحافظة على حياة المواطنين.

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وأوضحت "عبد الحليم" أن المدارس والجامعات تمثلان بؤر تجمعات من الممكن أن تكون مركز لانتقال المرض ومن ثم عند إصابة أي طالب فستنتشر العدوى بين الطلاب، الأمر الذي تداركته الحكومة وسعت لتأمين حياة الطلاب وتعليق الدراسة بشكل مؤقت لحين التأكد من نظافة المدارس والجامعات.

وأضافت أن إجراءات الدولة لمواجهة الفيروس صارمة والدولة قادمة في محاصرته والعمل على تقليل انتشاره ومنع أي تجمعات من الممكن أن تكون السبب في انتشاره.

• صحة المواطنين

وقالت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، إن فيروس كورونا يستمر في حصد المزيد من الضحايا في دول مختلفة، وفي سبيل مواجهة ذلك تم وضع مناطق بأكملها قيد الحجر الصحي، ضمن إجراءات مواجهة انتشار المرض.

وأشارت "حلاوة"، إلى أن توجيه الرئيس السيسي، بتعليق الدراسة، يؤكد اهتمام الدولة والرئيس بمصلحة المواطنين والحرص على تأمينهم، مضيفة: أنه بما أن دولتنا سياحية فإننا معرضين بشدة لهذا الأمر، وعليه أصبح لزاما على الدولة والمجتمع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة أى مواطن من زحف الفيروس إليه.

• أرواح الطلاب

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، مشيدة بتوجيه الرئيس بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد.

وأضافت "درويش" أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب وخوفا على انتشار العدوى بين التلاميذ بسبب التجمعات التى تحدث داخل المدارس والجامعات، وحرص من القيادة السياسية على سلامة المصريين.

وأوضحت مساعد رئيس الحزب، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية وضعت المواطن وحياته في المرتبة الأولى وغلبت الحفاظ على أرواح المصريين على أي اعتبارات أخرى، متابعه: أنه خلال هذه الفترة سوف يتم تعقيم المدارس حتى لا يتم انتشار العدوى بين الطلاب داخل المدارس للحفاظ على أرواحهم، وأن خلال هذه الفترة تكون حضانة المرض.

والجدير بالذكر أن الرئيس السيسي اجتمع برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، أمس السبت، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غد الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

