أخبار مصر | "الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أنه لا صحة للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض حظر تجوال يبدأ من الثلاثاء المقبل في مصر.

وأضاف "يونس"، في منشور له عبر حسابه بـ"فيس بوك"، أن ما يتردد عن هذا الصدد "كذب وشائعة تستهدف النيل منكم يا مصريين".