مصر | شاب يشرع في قتل آخر بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاب يشرع في قتل آخر بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شرع شاب في قتل آخر، إثر التعدي عليه بسلاح أبيض، بعد وقوع مشاجرة بينهما، بسبب مياه الأمطار، بقرية العزيزية، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بقرية العزيزية، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وكشفت تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أنه نشبت مشاجرة بين المصاب والمتهم بسبب تراكم مياه الأمطار أمام منزلة، تعدي خلالها الأخير على الأول بالضرب محدثًا إصابته التي نقل على إثرها إلى المستشفي وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما قُتل شاب إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد أفراد عائلته، اليوم السبت، بقرية الفهميين التابعة لمركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية الفهميين، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وبينت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن المتهم والمجني عليه من نفس العائلة، وكانت وقعت بينهما مشاجرة قبل ذلك لوجود خلافات بينهما، وتجددت اليوم السبت، انهي خلالها المتهم حياة المجني عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

