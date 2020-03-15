مصر | شاب يقتل زوجته في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاب يقتل زوجته في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم شاب على قتل زوجته إثر وقوع مشاجرة بينهما، بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد هشام الطماوي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة، بقيام شاب بقتل زوجته، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبها، وتوصلت التحريات الأولية إلى قيام المتهم بقتل زوجته إثر وقوع مشاجرة بينهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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فيما لقى عامل مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي بمنطقة شبرامنت، بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع عامل إثر تعرضه لصعق كهربائي بمنطقة شبرامنت بنطاق المركز.

وتوصلت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن المتوفي يدعي "أحمد.ع.ج"، 44 سنة، مقيم بمنطقة شبرامنت، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1123 إداري مركز شرطة أبو النمرس لسنة 2020، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.