مصر | تأجيل القضايا.. ننشر خطة محكمة الاستئناف بدءا من الغد للحد من التجمعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل القضايا.. ننشر خطة محكمة الاستئناف بدءا من الغد للحد من التجمعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، قرار رقم(١١٣) لسنة ٢٠٢٠، والذى نص علي استمرار القضاة في الحضور طوال ايام جلساتهم المحددة، علي أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية بمحكمة استئناف القاهرة، إداريا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضين، بدء من الغد الإثنين ولمدة أسبوعين، تماشيا مع التوجيهات الصحية والاحترازيه لمواجهة فيروس كورونا.



وأضاف القرار أن ذلك لا يخل بمواعيد النطق بالأحكام في جلساتها المحددة، والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به، علي أن يقتصر الحضور علي المتهم ومحاميه فقط وتابع القرار أن للمتقاضين الحق في الطعن علي الأحكام في مواعيدها المقررة.



وقرر مجلس الدولة، تأجيل الجلسات بجميع محاكم المجلس، لمدة أسبوع، نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، في مواجهة فيروس كورونا. وقرر مجلس الدولة، تأجيل الجلسات بجميع محاكم المجلس، لمدة أسبوع، نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، في مواجهة فيروس كورونا. وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار 206 لسنة 2020، بتأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إداريًا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من صباح غدًا الإثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري. ونص القرار على أن يُستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة( مثال: الانتخابات، الطلاب......) وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة. وكلف جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين، بمباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية. واستند القرار إلى ما عرضه المستشار طه عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة بشأن الظروف التي تمر بها البلاد. Advertisements