شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث خطوات التحول الرقمي للمواد التعليمية خلال تعليق الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديري عموم تنمية المواد الدراسية، لشرح الخطوات والإجراءات التي ستتبعها الوزارة للتحول الرقمي في تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب.

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ووجه الوزير، في خطاب أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية، بإعداد دليل تعلم للطالب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصري EKB، التي تساهم في دعم التعلم وتعميق الفهم.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، خطة الوزارة في استخدام محتوى بنك المعرفة المصري EKB في التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة، وتوجيه المعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة، للتواصل مع طلابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد وذلك بالاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مدير المدرسة، حيث أنه سيعمل على متابعة التحاق الطلاب بمجموعات التواصل التي تم إعدادها عن طريق معلم المادة، وتخصيص أوقات محددة للرد على الاستفسارات وتقديم إرشادات للطلاب من خلال جدول زمني معلن بالمدرسة.