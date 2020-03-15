شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تكشف حقيقة وجود أسراب جراد على حدود مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تداولته بعد المواقع الإلكترونية بانتشار الجراد في محافظة مطروح.

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وقال الدكتور عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إنه قد تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكة، شرق محافظة مطروح، للتحقق من صحة البلاغ الوارد إلى قاعدة جراد مرسى مطروح مكتب إدارة الازمات بالمحافظة وذلك بوجود وحدات جراد صحراوي في منطقة فوكه وبالمعاينة تبين الآتي:

عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوى، وقد تم القيام بعملية مسح دقيق لجميع المناطق المجاورة ولم يتم مشاهدة أي وحدات، وتم سؤال المواطنين القاطنين بتلك المنطقة فأفادوا عدم مشاهدتهم لأي حشرة من حشرات الجراد.

وأضاف أن هناك متابعة دائمة لإدارات مكافحة الجراد على الحدود بالتعامل الفوري مع أي أسراب من الجراد ومنع دخولها الأراضي المصرية. وتهيب وزارة الزراعة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار بشأن الوزارة وقطاعتها المختلفة منعًا لانتشار الشائعات وإثارة البلبلة.