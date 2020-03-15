شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء المدن الجامعية بجامعة طنطا من الطلاب.. والبدء في تعقيمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، الأحد، إخلاء المدن الجامعية من جميع الطلبة المقيمين بها، لمدة إسبوعين، تفعيلًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة إسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا، أنه تم إبلاغ الطلبة بإخلاء المدن الجامعية، والذين استجابوا على الفور للقرار وقاموا بإخلاء المدن بالكامل، مشيرا إلى أنه جاري تطهير وتعقيم غرف المدن بالكامل والمطاعم ودورات المياه للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوعية الطلاب بأهمية النظافة العامة لمنع انتشار الأمراض.