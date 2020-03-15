شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» تصدر توضيحًا بشأن الإجازة الخاصة للسيدات اللاتي تعول أطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، الأحد، توضيحاً لما نُشر بشأن الإجازة الخاصة للسيدات التي تعول أطفال أقل من 12 سنة.

وقالت الوزارة إنه «إلحاقاً للخبر الصحفى الذي صدر عن وزارة الشباب والرياضة بشأن إعطاء فرصة لجميع السيدات العاملات بوزارة الشباب والرياضة، توضح الوزارة أن التوجيهات الخاصة بهذا الشأن ترتكز على إعطاء الفرصة لمن يرغب من السيدات الحاضنات للأطفال لمن دون 12 عامًا للحصول على إجازة اعتيادية خلال تلك الفترة في ضوء الإجراءات القانونية والإدارية».

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وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرر خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع جميع قيادات ومسئولي الوزارة إعطاء فرصة لجميع السيدات العاملات بالوزارة والجهات التابعة لها بمنح إجازة خلال الأسبوعين المخاطبين بقرارات وقف الدراسة والأنشطة الرياضية، آخذا بعين الاعتبار كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وقرارات مجلس الوزراء في ذات الشأن فضلاً عن توقف جميع الأنشطة الشبابية والرياضية خلال نفس الفترة ضمن جهود الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا،

كما تضمن اجتماع الوزير دراسة استمرار وتكثيف كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في المنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة انتشار الفيروس.