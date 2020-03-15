شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد ارتفاع مناسيب المياه بمصرف بحر البقر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، الأحد، بزيارة لمركز ومدينة الحسينية لتفقد آثار ارتفاع منسوب المياه بمنطقة الكيلو (4۳.۰۰) على مصرف بحر البقر نتيجة هطول الأمطار العزيزة خلال الأيام الماضية، التي أدت لحدوث قطع للجسر بمنطقة الكيلو (46.500) بسبب طبيعة التربة الرملية بالمنطقة ترتب عليه إغراق الأراضي الزراعية ووصول المياه للمنازل المجاورة.

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وأوضح محافظ الشرقية أنه تم عمل ترميم للجسور بتلك الأماكن لتتحمل كمية المياه الكثيفة لمنع تسرب المياه إلى الأراضى المجاورة بمعرفة فرق عمل ميدانية مشكلة من الادارة المركزية للري والإدارة المركزية للصرف المغطى ورئاسة مركز الحسينية، مؤكدًا أنه تم التحرك السريع للتعامل مع الأزمة والعمل على تخفيض منسوب المياه بالمصرف وعودة الحياه لطبيعتها بالمنطقة.

وحرص المحافظ على متابعة أعمال ردم وتهيئة طريق بحر البقر بالكيلو 40 و42 التابع للوحدة المحلية، وإصلاح كوبري سليم بالوحدة المحلية بالناصرية بمركز الحسينية.

كما قام محافظ الشرقية بتقديم مساعدات عينية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر شملت 40 خيمة إيواء و200 بطانية و100 لحاف و100 كيلو لحوم، بالإضافة إلى 200 بطانية و50 لحاف مقدمة من المحافظة للأهالي المتضررين من ارتفاع منسوب المياه وغرق منازلهم نتيجة لظروف الطقس وهطول الأمطار بغزارة خلال اليومين الماضيين .

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية يتفقدان إرتفاع مناسيب المياه بمصرف بحر البقر

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية يتفقدان إرتفاع مناسيب المياه بمصرف بحر البقر

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية يتفقدان إرتفاع مناسيب المياه بمصرف بحر البقر