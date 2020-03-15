شكرا لقرائتكم خبر عن «كان فيروس ضعيف وتحور»: الإنفلونزا vs كورونا.. أيهما الأشد خطورة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا تتزايد خارج الصين فقط، ولكن داخل الصين يعتبر حالات الإصابة في حالة انحسار شديد،إذ أنه تم تسجيل أقل عدد حالات إصابة بالفيروس على مدار شهر ونصف ماضيين خلال الأسبوع الجاري منذ بداية الفيروس.

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وذكر أن فيروس كورونا ليس بجديد فهو في الأساس فيروس ضعيف يُصيب الجهاز التنفسي العلوي بدور برد خفيف يستمر لمدة يومين وينتهي، ولكن منذ حوالي 18 سنة بالتحديد ظهرت سلالة جديدة للفيروس وتحور إلى سلالة أشد خطورة ومن الممكن أن يتسبب في وفيات عن طريق التهاب رئوي فيروسي والذي كان يُطلق عليه حينها فيروس «سارس» الذي نشأ أيضًا في دولة الصين.

وأضاف «سالم»، خلال لقائه ببرنامج «أصل الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي هشام إبراهيم، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأحد، أنه منذ حوالي 9 سنوات ظهر فيروس كورنا في الجزيرة العربية بشكل تاني وكان أشد خطرًا وشهد عدد وفيات أكبر من سابقيه، موضحًا أن هذا الفيروس تحور للمرة الثالثة ليصبح تحت مسمى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين، والذي يُسبب بدوره التهاب رئوي فيروسي وهو ليس مرضًا غريبًا على أطباء الصدر.

وأوضح أن فيروس كورونا المستجد يعد أخف أنواع الفيروسات وليس بحجم الخطورة التي يتوقعها الناس وكما يروج له، مشيرًا إلى أن الإنفلونزا تُعد أشد خطورة من هذا الفيروس المستجد من حيث الأعراض وعدد الوفيات ومن حيث تكرارها بصفة مستمرة، لافتًا إلى أن مشكلة الفيروس تتمثل في أنه يتعايش مع البيئة وينتظر جو مواتي وخاصة الشتاء وأوقات البرودة ويتكاثر في هذه الأوقات في التحديد ثم يهدأ في فصل الصيف وهذا ما سنشهده خلال الأيام المقبلة والتي ستشهد اختفاء الفيروس بشكل كبير مع ارتفاع درجة حرارة الجو.