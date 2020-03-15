شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يعلق الأنشطة والفعاليات في جميع المحافظات لأسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، تعليق الأنشطة والفعاليات في جميع فروع المجلس بمختلف محافظات الجمهورية اعتباراً من الأحد ولمدة أسبوعين. وذكر بيان للمجلس، الأحد، أن القرار يتماشى مع قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ويواصل مكتب شكاوي المرأة عمله وتلقي شكاوي السيدات من خلال المقابلة الشخصية بفروعه بالمحافظات وعبر الخط المختصر 15115.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «القومي للمرأة» يعلق الأنشطة والفعاليات في جميع المحافظات لأسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.