شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين في انتخابات «روز اليوسف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فاز عبدالوكيل أبوالقاسم وعمر علم الدين بمقعدي الصحفيين للجمعية العمومية لمؤسسة روز اليوسف.
وحصد «أبوالقاسم» 85 صوتًا و«علم الدين» 74 صوتًا في الانتخابات التي أجريت، الأحد، لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمؤسسة.
وفاز أيمن عبدالمجيد وإيهاب كامل بعضوية مجلس إدارة المؤسسة، وحصد الأول 139 صوتًا، والثاني 91 صوتًا، فيما بلغ عدد الحضور 255، بينهم 3 أصوات باطلة.
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