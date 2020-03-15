شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: غلق 569 «سنتر» دروس خصوصية في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الأحد، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات التي بدأت الأحد للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وقال «شعراوي» إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في غلق 569 مركز وسنتر للدروس الخصوصية حتى مساء الأحد.

وأضاف أن الوزارة ستواصل متابعتها لجهود المحافظات فيما يخص «سناتر» الدروس الخصوصية وغلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن.