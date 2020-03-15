شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الترم الثانى في موعدها المخصص وفق خريطة العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطلاب يدرسون أجزاء من المناهج المتبقية من خطة توزيع المناهج حتى الفصل الدراسى الثانى، مؤكدة أن الامتحانات في موعدها المخصص وفق الخريطة الزمنية المعلنة قبل بدء العام الدراسى.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتى بعد تعقيم لجان سير الامتحانات وفق إرشادات وزارة الصحة، وتتولى المدرسة متابعو تنفيذ ما جاء في خطة شرح المناهج وإعداد تقرير أسبوعى عن سير كل مادة دراسية وإرسالها إلى الموجه الأول ومن ثم الموجه العام ومدير عمو تنمية المواد الدراسية، على أن يقوم مديرى المدارس الإعدادية والثانوية باتخاذ اللازم نحو إعلام الطلاب بتوقيتات البرامج التعليمية المذاعة عبر القنوات التعليمية والتلفزيون المصرى.

وشددت الوزارة على أن تعقيم المدارس بالتنسيق مع الجهات وتوثيق ذلك وإرساله إلى المديريات.

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديري عموم تنمية المواد الدراسية لشرح الخطوات والإجراءات التي ستتبعها الوزارة للتحول الرقمي في تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة.

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ووجه الوزير، في خطاب أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية، بإعداد دليل تعلم للطالب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصري EKB، التي تساهم في دعم التعلم وتعميق الفهم.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، خطة الوزارة في استخدام محتوى بنك المعرفة المصري EKB في التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة، وتوجيه المعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة، للتواصل مع طلابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد وذلك بالاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مدير المدرسة، حيث أنه سيعمل على متابعة التحاق الطلاب بمجموعات التواصل التي تم إعدادها عن طريق معلم المادة، وتخصيص أوقات محددة للرد على الاستفسارات وتقديم إرشادات للطلاب من خلال جدول زمني معلن بالمدرسة.