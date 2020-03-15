شكرا لقرائتكم خبر عن كينيون ينضمون لوقفة المصريين بالبيت الأبيض التضامنية مع حقوق مصر المائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عدد من الكينيين للوقفة التضامنية التي ينظمها عدد من المصريين في الولايات المتحدة أمام البيت الأبيض بواشنطن، للمطالبة بمزيد من الجهود الأمريكية للوصول إلى اتفاق يحفظ للمصريين حقوقهم في المياه، وحق الأثيوبيين والسودانيين في تنمية شاملة.

واحتشد عدد من المصريين بولايات نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا والعاصمة واشنطن أمام البيت الأبيض اليوم الأحد، للمطالبة بمزيد من الجهود الامريكية للوصول إلى اتفاق يحفظ للمصريين حقوقهم في المياه، وحق الأثيوبيين والسودانيين في تنمية شاملة.

ونظم المصريين وقفة التضامنية التي أمام مقر البيت الأبيض، لتوجيه رسالة تضامن مع الموقف المصرى في قضية سد النهضة، وحث الإدارة الأمريكية على بذلك المزيد من الجهد لدعم المفاوضات وحماية حقوق مصر المائية، ورفع أبناء الجالية لافتات تطالب واشنطن بحث إثيوبيا على الانخراط مرة أخرى في مفاوضات واشنطن الخاصة بسد النهضة، حيث تم إعداد مجموعة من اللافتات والشعارات منها "كل أفريقيا ترفض ما تفعله إثيوبيا ضد مصر"، و"قبلنا بالمقترح الأمريكي.. فلماذا لا تقبل إثيوبيا"، و"المياه حق للحياة.. والتفاوض هو الطريق الأفضل بين الطرفين"، و"لماذا تتعنتوا ضد مصر يا إثيوبيا"، و"المصريون شعب النيل لديهم الحق مثلكم في مياه النيل".

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وشهدت مفاوضات سد النهضة تعثراً في اللحظات الأخيرة، بعد إعلان إثيوبيا تغيبها عن الجولة الأخيرة لمفاوضات واشنطن التى كان مقرراً لها يومى 27 و28 فبراير الماضى، وأكد سامح شكري، وزير الخارجية أن مصر أكدت أن سياستها الخارجية مبنية على مبادئ دون الانتهازية أو التآمر على أحد، وتسعى دائما للمشاركة والتعاون في إطار السعي لخلق أطر مفيدة للشعب المصرى والشركاء، مشيراً إلى أن الاتفاق الأمريكي يوفر مكاسب عديدة لإثيوبيا من توظيف كامل لسد النهضة لتحقيق الغرض التنموى وتوليد الكهرباء بكفاءة عالية، ويهدف للتعاون بين الدول الثلاث، مضيفًا:" علينا أن نتعامل مع مماطلة الجانب الإثيوبى بالشفافية وتوضيح الأمور".











