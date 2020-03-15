شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تسجل ثالث وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية تسجيل ثالث وفاة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت إن بعض المطارات الأمريكية الكبرى شهدت حالة من الفوضى مع إسراع الحكومة الفيدرالية الأمريكية فى تطبيق القيود التى أعلنها الرئيس دونالد ترامب على حظر السفر من أوروبا، كجزء من محاولة وقف انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصور التى انتشرت عبر تويتر أظهرت صفوفا طويلة فى مطار دالاس، وفى نيويورك، حيث أشارت الأنباء إلى أن المسافرين وقفوا فى طوابير لمدة ساعات، وذكر الحاكم جيه بى بريتزكر ترامب فى عدد من التغريدات الغاضبة عن الانتظار الطويل، وقال إن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى التعامل مع هذا الآن، وقال إن الصفوف الطويلة غير مقبولة ويجب التعامل معها على الفور، وذكر حساب دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، وقال إن هذه هى الطريقة الوحيدة للفت انتباههما.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن الارتباك جاء مع زيادة القلق من انتشار وباء كورونا الذى أصاب حتى الآن أكثر من 2700 شخص فى الولايات المتحدة، ودفع الرئيس دونالد ترامب إلى إعلان حالة طوارئ على الصعيد الوطنى.

من ناحية أخرى، أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أمس أنها ستقوم بتعليق كل رحلاتها الدولية الطويلة تقريبا بدءً من غدا الاثنين، فى ظل تراجع الطلب مع انتشار وباء كورونا والقيود الأمريكية على السفر الدولى، وقالت الشركة إن التعليق سيستمر على الأقل حتى السادس من مايو وسيمثل تراجعا بنسبة 75% من طاقة تشغيلها الدولية مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.