شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى، ما تردد بشأن إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات . Advertisements وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن قرار تعليق الدراسة سارى لمدة أسبوعين وسوف يتم عقب ذلك إستكمال الدراسة .

الحكومة تنفى إلغاء الفصل الدراسى الثانى

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