شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتابع قضية المصريين العالقين بمطار الأردن بعد قرار وقف الطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير شريف كامل، سفير مصر بالأردن، لمتابعة قضية المصريين العالقين بمطار الأردن، مؤكدًا أنه جاري إيجاد صيغة للحل تضمن إجراءات الحجر التي حددتها السلطات بالأردن وتيسير دخول المواطنين المصريين.

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وأكدت الوزيرة أن السفير شريف كامل، سفير مصر لدي الأردن، قام بزيارة للمواطنين كما تواصل مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن هناك إجراءات تتم حاليًا لإنهاء الموقف، مبديًا تقديره لتفهم المواطنين الإجراءات التي أعلنتها الحكومات في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واتخذ عدد كبير من الدول عدة إجراءات احترازية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة فيروس «كورونا COVID 19» المستجد.

وأكدت الوزيرة على متابعة أزمة المواطنين بالمطار مع الجهات المعنية حتي حل الموقف قريبًا.