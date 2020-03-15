شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية في واشنطن تحتشد أمام البيت الأبيض دعمًا لمصر في مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتشدت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية أمام البيت الأبيض، الأحد، لتنظيم وقفة لحث للإدارة الأمريكية والبنك الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل سد النهضة.

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وانتقلت الوقفة إلى أمام مقر البنك الدولي، والتي تضمنت وفدًا من المهنيين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة، الذين قدموا إلى الإدارة الأمريكية، تقييما شاملًا لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر، أوضحوا خلاله أن مناخ مصر شديد الجفاف (95% منها صحراء)، وتستمد 97% من مياهها من نهر النيل وليست لديها أي مصادر أخرى للمياه، مؤكدين أن نهر النيل هو مسألة حياة ووجود لأكثر من 110 مليون مواطن مصري.

وكانت الجالية قد أطلقت حملة إلكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل، وصلت إلى نحو 19 ألف مشارك من المصريين بالخارج والداخل، والتي ثمنتها السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن هذا ليس بغريب على المصريين بالخارج، فالمصري بالخارج لديه روح من الولاء والانتماء لوطنه الأم، مهما مرت سنوات تواجده بالخارج، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج لم ولن يتأخروا عن دعم وطنهم والوقوف بجانبه في أصعب الظروف، مقدمة الشكر لكل من شارك في هذه الحملة سواء بالإعداد لها أو المشاركة بها عن طريق توقيعه بالاستمارة الالكترونية.