شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. أبو هشيمة يكشف تفاصيل علاقته بياسمين صبري ودخوله لعالم السياسية (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث رجل الأعمال، أحمد أبوهشيمة، عن مشاركته في الحياة السياسية، ومنافسة حزبه الشعب الجمهوري، في الانتخابات النيابية المقبلة، واعتماده على الشباب في الحزب، مؤكدًا أن «خطوة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية منذ عدة سنوات كانت مهمة جدًا في ذلك التوقيت».

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كما تحدث أبوهشيمة، في حواره مع الإعلامي أحمد الجمل، على قناة «روسيا اليوم»، والمقرر إذاعته غدًا، الاثنين، الثامنة بتوقيت القاهرة، عن علاقته بياسمين صبري، وارتباطه بها، مستنكرًا أنه دائمًا محور للشائعات.

وكان الإعلامي عمرو أديب قال في برنامجه «الحكاية»، على فضائية «MBC مصر»: «إن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والفنانة ياسمين صبري تعرفا على بعضهما منذ 3 أشهر تقريبا، عن طريق صدفة لا يمكن أن تتكرر)».

وأضاف: «الخطوبة تمت، ومن المقرر أن عقد القران سيقام بعد 3 أو 4 أشهر من الآن»، وأكد أنه «أبوهشيمة» سعيد بعلاقته مع ياسمين صبري.