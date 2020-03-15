شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة أسبوعين للأمهات العاملات بالغرفة التجارية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر فتحى مرسى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، منح السيدات العاملات في الغرفة التجارية إجازة أسبوعين لرعاية أطفالهن بالتوازي مع قرار تعليق الدراسة.

قال «مرسى» إن تواجد الأمهات بجوار أطفالهن في تلك الظروف الحرجة لرعايتهم ضرورى وهام، خصوصًا مع إغلاق المدارس والحضانات، ما يزيد معاناة الأمهات العاملات وقلقهن على أبنائهن.

وأضاف أن مصر في مرحلة مقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد تتطلب تكاتف الجميع حتى تنتهى الأزمة، داعيًا إلى الأخذ بتوصيات الحكومة والالتزام بتعليمات الوقاية من الفيروس.