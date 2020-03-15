«التعليم» تطالب المديريات بإصلاح المنشآت التعليمية المتضررة من الطقس السيئ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، هيئة الأبنية التعليمية ومديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة بإصلاح التلفيات التي وقعت في المنشآت التعليمية بسبب الطقس السيئ الذي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية. وطالب الوزير بإعداد تقرير بالتلفيات والعمل على علاجها وإصلاحها بشكل عاجل، خلال فترة تعليق الدراسة.

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