شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: تخصيص تردد جديد للقنوات التعليمية المتخصصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأحد، اجتماعاً مع القطاعات المعنية لمناقشة خطة عمل البرامج التعليمية المقدمة للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، والتأكيد على تقديم خدمات تعليمية متميزة وتكثيف جداول البرامج، ويقدمها نخبة متميزة من المعلمين دعما لهم، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مصر ضد فيروس كورونا المستجد.

وخصصت الهيئة ترددًا جديدًا للقنوات التعليمية المتخصصة، إذ تم توفير التردد بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، برئاسة اللواء أحمد أنيس، وهو تردد 12380 أفقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات، وتردد القناة التعليمية الحالي 11747 رأسي، وتعرض المواد الدراسية للمرحلة الثانوية، إضافة إلى البرامج التعليمية التي تبث على القنوات الإقليمية لجميع المراحل التعليمية.

وجار العمل بشكل مكثف لإعداد وتجهيز خريطة مواعيد بث البرامج التعليمية على القنوات والإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها.