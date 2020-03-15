شكرا لقرائتكم خبر عن «حميدتي» يتحدث عن العلاقات المصرية السودانية وسد النهضة: «لا ضرر ولا ضرار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن العلاقات مع مصر أزلية وأخوية، وننظر لها على أنها تاريخية ولا مفر منها.
وأضاف، خلال مقابلة خاصة مع «إكستر نيوز»، اليوم الأحد، أنه نقل للرئيس عبدالفتاح السيسي تحيات رئيس مجلس السيادة السوداني وأعضاء المجلس.
وأوضح أن السيسي داعم لبلادنا وسمعنا منه كلاما طيبًا عن الشعب السوداني، مشيدًا بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.
وبشأن ملف سد النهضة، قال إن «السودان جزء من سد النهضة وستكون وسيط بين الأشقاء للوصول إلى اتفاق، هناك تفاوض منذ زمن طويل وسلمنا الملف لرئيس مجلس الوزراء وإن شاء الله لا ضرر ولا ضرار في أطراف سد النهضة».
وبشأن مفاوضات السلام السودانية، قال «حميدتي»: «قطعنا شوطًا في التفاوض مع الحركات المسلحة السودانية».
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