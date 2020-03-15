شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: السيسى: مصر دائماً داعمة للسودان.. الرئيس يبحث مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى تطورات ملف سد النهضة.. و«حميدتى» يشيد بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على استقرار السودان واقرأ أيضا..

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