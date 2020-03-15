شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة إلغاء الترم الثاني في المدارس والجامعات.. الحكومة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ردت وزاتا التربية والتعليم والتعليم العالي، في بيان، مساء الأحد، على شائعة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات، قائلة: «غير صحيح، ونؤكد أن قرار تعليق الدراسة ساري لمدة أسبوعين بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وسيتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات في موعدها المقرر».

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