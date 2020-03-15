شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 51 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة أمنية من مديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع فرع الأمن العام بالمحافظة، الأحد، من إغلاق 51 مركزًا للدروس الخصوصية فى نطاق 8 مراكز وأقسام بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن وزارة الداخلية هى المنوطة بتنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالتزامن مع قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدارسة في المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات لمدة أسبوعين.