شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء تكليف رؤساء أحياء في بني سويف وتكليفهم بمهام قيادية أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، قرارًا بإلغاء قرار سابق بشأن تكليف بعض العاملين بالعمل رؤساء أحياء بمدينة بني سويف، وإلغاء تكليف فواز محمد رجب، للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية شريف باشا.

تضمن القرار الذي حمل رقم (560) تكليف محمد محمود رياض، للعمل مساعداً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وشعبان عبدالوهاب محمد للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وسيد جمعة على، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية شريف باشا مركز بني سويف، وفواز محمد رجب، للعمل سكرتيرًا لقرية شريف باشا.

ووجه المحافظ للمكلفين بضرورة الاعتماد على المتابعة الميدانية في منظومة العمل، والتلاحم مع المواطنين والتعرف على مطالبهم والسعي لحل مشاكلهم، مؤكدًا أهمية العمل خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات والقدرة على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال المتابعة اليومية والتنسيق مع الجهات المعنية.